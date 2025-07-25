Самые востребованные профессии у молодежи назвали в Минтруда РК
Есть ли среди них рабочие профессии?
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Популярны ли у казахстанской молодежи рабочие профессии, рассказали в Минтруда РК, передает BAQ.kz.
На вопросы журналистов о наиболее востребованных профессиях во время брифинга в Службе центральных коммуникаций ответил вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов.
"Среди молодежи сегодня популярные профессии в сфере IT-технологий, искусственного интеллекта и инженерии. Конечно, с учетом веления времени, мы эти специальности постоянно обновляем. До 2030 года спрос на рабочую силу составляет порядка трех миллионов человек. Из них свыше 800 тысяч - это по рабочим специальностям. Для нас это тоже актуально, в "Год рабочих профессий", чтобы повысить их престиж", - рассказал вице-министр.
Согласно "Электронной бирже труда" сегодня есть порядка 500 тысяч вакансий связанных с рабочими профессиями. Многие из них могут подойти для молодежи, подчеркнул спикер.
Ранее Аскар Биахметов разъяснил на какие цели можно потратить государственные гранты для социально уязвимых казахстанцев, решивших заняться предпринимательсткой деятельностью.
До этого вице-министр подробно остановился на государственных проектах, с помощью которых казахстанцы могут найти новую работу.
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