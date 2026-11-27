Алмалинский районный суд Алматы приговорил общественного деятеля и блогера Санжара Бокаева к 10 годам лишения свободы. Приговор огласили 27 ноября, в законную силу он пока не вступил.

Вместе с Бокаевым по делу проходили его племянник Мадияр Калменов и видеооператор Улан Нусипкожа.

В чём обвиняли

Дело расследовали по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса («Мошенничество в особо крупном размере») и пункту 1 части 3 статьи 340 УК («Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников группой лиц по предварительному сговору»).

Бокаева подозревали в распространении ложной информации, которая, по версии следствия, должна была настроить общество против властей. Речь шла о видео в соцсетях о незаконной вырубке деревьев в парках и кражах на стройках. Следствие считает, что эти нарушения Бокаев организовал сам.

«По данным следствия, Бокаев организовал и профинансировал преступления, привлекая лиц с низким уровнем дохода, которым поручал вырубку деревьев и кражу имущества за денежное вознаграждение», – сообщали правоохранительные органы после его задержания.

Кроме того, его обвиняли в хищении денег в особо крупном размере путём мошенничества.

Как развивалось дело

Бокаева задержали в Алматы 18 марта, суд отправил его под стражу на два месяца.

2 апреля заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов на брифинге в Сенате рассказал, в чём подозревают блогера.

«Он подозревается в совершении преступлений - хищении денежных средств в крупном размере путем мошенничества и организации незаконной вырубки деревьев», – заявил Утегенов.

По его словам, преступления могли быть совершены, когда Бокаев работал в национальной компании.

Суд над Бокаевым, Калменовым и Нусипкожой начался 16 октября в Алмалинском районном суде Алматы.

Санжар Бокаев — казахстанский общественный деятель, экономист и блогер. В соцсетях он комментировал общественно-политические и экономические вопросы, писал о проблемах городской среды и экологии.