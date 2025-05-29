В связи с активным распространением саранчи в ряде регионов Казахстана Министерство сельского хозяйства запустило специальный call-центр и Telegram-чат. Теперь граждане могут напрямую сообщать о вспышках вредителей и отслеживать принимаемые меры, передаёт BAQ.KZ.

Колл-центр работает ежедневно с 09:00 до 18:00 по номеру: +7 (7172) 72 53 82

Министерство призывает фермеров быть особенно внимательными в период пиковой активности вредителей. Все обращения будут незамедлительно передаваться в региональные подразделения для принятия экстренных мер.

Власти просят жителей сельских округов не игнорировать признаки появления саранчи и немедленно обращаться в call-центр, чтобы минимизировать ущерб.

Ранее в Сети распространились тревожные кадры из села Каракум Кызылординской области. На видео, снятом очевидцами, видно, как плотная масса саранчи буквально накрывает дорогу. Жители сообщают о панике и масштабах нашествия, ранее не наблюдавшихся в таких объемах.

Саранча захватила даже арбузное поле в Туркестанской области.