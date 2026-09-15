Саудовская Аравия пригрозила хуситам жестким ответом после ракетных атак

Саудовская Аравия заявила о готовности принять жесткие меры в ответ на новые атаки со стороны йеменских хуситов. После серии ракетных ударов и атак беспилотников на юге королевства пострадали 13 мирных жителей, передает Reuters.

По данным саудовской стороны, обстрелам подверглись Хамис-Мушайт, Абха и Таиф. Хуситы заявили, что провели крупномасштабную атаку на авиабазу имени короля Халида в Хамис-Мушайте, задействовав десятки баллистических ракет и беспилотников.

Эр-Рияд заявил, что примет все необходимые меры для защиты суверенитета страны и предотвращения новых ударов.

Хуситы усилили атаки

Поддерживаемые Ираном хуситы в последнее время активизировали боевые действия против сил правительства Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия.

Группировка также заявляла об установлении контроля над участком побережья Красного моря и районом Баб-эль-Мандебского пролива. Этот маршрут имеет стратегическое значение для мировой торговли и транспортировки энергоресурсов.

На фоне эскалации атакам подверглись и объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Ситуация стала одним из факторов дополнительного давления на нефтяной рынок, где стоимость Brent в последние дни превышала 100 долларов за баррель.

Поврежден важный нефтепровод

Напомним, ранее сообщалось о серьезных повреждениях нефтепровода Восток – Запад в Саудовской Аравии после атак беспилотников.

Несколько насосных станций получили повреждения, а отраслевые источники допускали, что полноценное восстановление нефтепровода может занять пять-шесть недель.

При этом официально виновные в той атаке не установлены. Саудовская Аравия и Ирак заявляли, что беспилотники могли быть запущены с иракской территории, после чего Багдад начал расследование. Ранее также высказывалось предположение о возможной причастности хуситов.

Нефтепровод Восток – Запад в последнее время транспортировал около 4–5 млн баррелей нефти в сутки, что сопоставимо примерно с 5% мирового предложения.

По данным участников рынка, запасов нефти в порту Янбу может хватить примерно на пять-семь дней. Если за это время работу нефтепровода не удастся хотя бы частично восстановить, экспортные возможности Саудовской Аравии могут сократиться.

Нефтяной рынок остается под давлением

Рынок уже реагирует на риски перебоев в поставках ростом котировок. Эксперты предупреждают, что затяжная остановка крупной нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии способна дополнительно ограничить предложение и поддержать высокие цены на нефть.

На этом фоне дальнейшее развитие ситуации вокруг Саудовской Аравии, Йемена и маршрутов через Красное море остается одним из ключевых факторов для мирового энергетического рынка.

Читай также:

Хуситы захватили порт Моха и усилили давление на ключевой маршрут поставок нефти

Хуситы ударили по саудовским танкерам в Красном море