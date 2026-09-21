Сборная Казахстана одержала первую победу на Азиаде-2026
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Женская сборная Казахстана по настольному теннису одержала первую победу в командных соревнованиях на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония), передает BAQ.KZ.
Во втором матче группового этапа казахстанки встретились со сборной Мальдив. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу Казахстана.
Благодаря этой победе казахстанская команда закрепилась на втором месте в группе C.
Напомним, в первом матче сборная Казахстана уступила Южной Корее.
В составе национальной команды на Азиаде выступают Зауреш Акашева, Сарвиноз Миркадирова, Жанерке Кошкумбаева, Альбина Жаксылыкова и Ангелина Романовская.
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