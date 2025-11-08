Сборная Казахстана по настольному теннису заняла первое место в своей группе на Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Во втором групповом матче казахстанские спортсмены обыграли сборную Бахрейна со счетом 8:1. В парной встрече Айдос Кенжигулов и Алан Курмангалиев одержали победу — 11:9, 15:13, 11:13.

В одиночных играх Кирилл Герасименко принес команде три очка, выиграв со счетом 11:9, 11:2, 11:5. Окончательный результат обеспечил Алан Курмангалиев, победив соперника — 11:3, 11:4, 12:10.