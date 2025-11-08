  • 9 Ноября, 14:09

Сборная Казахстана по настольному теннису вышла в четвертьфинал на Играх исламской солидарности

Фото: Тұрар Қазанғапов

Сборная Казахстана по настольному теннису заняла первое место в своей группе на Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Во втором групповом матче казахстанские спортсмены обыграли сборную Бахрейна со счетом 8:1. В парной встрече Айдос Кенжигулов и Алан Курмангалиев одержали победу — 11:9, 15:13, 11:13.

В одиночных играх Кирилл Герасименко принес команде три очка, выиграв со счетом 11:9, 11:2, 11:5. Окончательный результат обеспечил Алан Курмангалиев, победив соперника — 11:3, 11:4, 12:10.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов. 

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021). В 2009 году Игры должны были состояться в иранском Тегеране, однако проведение соревнований было отменено.

 

