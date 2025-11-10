Сборная Казахстана по настольному теннису пробилась в финал Исламских игр, передает BAQ.KZ.

В полуфинальном поединке — Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Айдос Кенжегулов — одержали убедительную победу над сборной Турции, со счётом 8:3.

Теперь команде предстоит финальное противостояние с победителем пары Иран — Алжир.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.