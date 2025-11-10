  • 10 Ноября, 18:01

Сборная Казахстана по настольному теннису вышла в финал Исламских игр

Фото: Нұрғали Жұмағазы

Сборная Казахстана по настольному теннису пробилась в финал Исламских игр, передает BAQ.KZ.

В полуфинальном поединке — Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Айдос Кенжегулов — одержали убедительную победу над сборной Турции, со счётом 8:3.

Теперь команде предстоит финальное противостояние с победителем пары Иран — Алжир.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов. 

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

