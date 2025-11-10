Сборная Казахстана по настольному теннису вышла в финал Исламских игр
Сегодня, 17:03
Фото: Нұрғали Жұмағазы
Сборная Казахстана по настольному теннису пробилась в финал Исламских игр, передает BAQ.KZ.
В полуфинальном поединке — Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Айдос Кенжегулов — одержали убедительную победу над сборной Турции, со счётом 8:3.
Теперь команде предстоит финальное противостояние с победителем пары Иран — Алжир.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
