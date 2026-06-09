Щучинск примет чемпионат Казахстана по велоспорту на шоссе

В Щучинске пройдет чемпионат Республики Казахстан по велоспорту на шоссе, передает BAQ.KZ.

В соревнованиях примут участие сильнейшие велосипедисты страны, которые поборются за медали в нескольких возрастных категориях – среди взрослых спортсменов, молодежи и юниоров.

В рамках чемпионата будут разыграны награды в индивидуальных, групповых и командных гонках.

Турнир станет одним из главных национальных стартов сезона и позволит определить сильнейших шоссейных велогонщиков Казахстана.

Чемпионат Казахстана пройдет в Щучинске с 19 по 28 июня.

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