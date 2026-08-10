Семья погибшей от ножевых ранений 21-летней Нурай Серикбай потребовала от подозреваемого 10 млрд тенге в качестве компенсации морального вреда. Брат девушки Султан объяснил, почему семья настаивает именно на этой сумме, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Султана, требование семьи связано как с юридическими, так и с моральными аспектами.

«Если рассматривать это с точки зрения закона, подозреваемый не сможет досрочно выйти на свободу или рассчитывать на смягчение наказания, не возместив причиненный ущерб. То есть он должен выплачивать эту сумму всю оставшуюся жизнь. Какую именно сумму утвердить, будет решать суд. Поэтому окончательное решение остается за судом», – сказал брат Нурай.

Почему семья назвала именно 10 млрд тенге

Султан отметил, что потерпевшая сторона самостоятельно определяет сумму, которую считает справедливой в качестве компенсации морального вреда.

«Мы установили сумму, которую считаем справедливой. Если говорить о моральной стороне вопроса, даже если собрать все деньги мира, они не смогут компенсировать нам потерю Нурай. Потому что для нас человеческая жизнь не измеряется деньгами. Если мы должны жить с болью от отсутствия Нурай, то пусть сторона подсудимого несет ответственность деньгами», – сказал он.

По словам Султана, если компенсация будет выплачена, семья намерена направить эти средства на благотворительность.

В частности, речь идет о помощи девушкам, которые столкнулись со сталкингом, а также другим людям, нуждающимся в поддержке.

Что известно об убийстве Нурай

Напомним, 11 января 2026 года возле многоэтажного жилого дома было обнаружено тело 21-летней девушки. По словам очевидцев, на теле погибшей были ножевые ранения. В полиции сообщили, что подозреваемый ранее был знаком с Нурай.

13 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве девушки. Суд санкционировал его арест. Расследование проводится по статье «Убийство».

После трагедии дело получило широкий общественный резонанс. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре дать правовую оценку произошедшему. Впоследствии ряд руководителей Департамента полиции Шымкента был освобождён от занимаемых должностей. Что говорит семья погибшей

Ранее брат Нурай опубликовал в социальных сетях заявление, в котором рассказал о позиции семьи.

По словам Султана, Нурай была знакома с подозреваемым около года. Он утверждает, что впоследствии мужчина пытался похитить девушку, однако ей удалось сбежать.

После этого, по словам брата погибшей, мужчина продолжил преследовать Нурай и угрожать ей.