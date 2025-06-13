Издание Daily Mail опубликовало последнее групповое селфи семьи из салона самолета Boeing 787, сделанное всего за несколько минут до его крушения на западе Индии, передаёт BAQ.KZ.

На снимке, опубликованном в соцсетях, врач Коми Вьяс вместе с супругом, доктором Пратиком Джоши, и тремя детьми улыбаются в салоне лайнера. В описании к фото женщина написала: "Новое начало". Семья переезжала в Лондон, где Вьяс получила новое место работы.

По информации СМИ, Джоши специально прилетел в Индию, чтобы забрать супругу и детей в Великобританию. В числе погибших — оба родителя и трое их детей: восьмилетняя дочь и пятилетние сыновья-близнецы.

Утром 12 июня авиалайнер Air India — Boeing 787 Dreamliner — разбился вскоре после взлета из аэропорта города Ахмедабад в штате Гуджарат. На борту находились 242 человека, включая экипаж. По последним данным, погиб 241 человек, выжил лишь один пассажир — 38-летний британец, который находится в больнице.

По предварительной информации, командир экипажа успел доложить о потере тяги двигателей и невозможности набрать высоту. Причины катастрофы расследуются.