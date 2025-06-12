Число погибших в результате авиакатастрофы в Индии превысило 290 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Отметим, в результате крушения самолёта рейса Air India 171 погибли 241 пассажир и около 50 человек на земле. Единственным, кому удалось выжить в этой ужасной катастрофе, стал гражданин Великобритании Вишвашкумар Рамеш. Его история - это рассказ о чуде на фоне невообразимой трагедии.

По словам выжившего, всё произошло буквально в течение полуминуты после взлёта: "Через 30 секунд после того, как мы поднялись в воздух, раздался сильный грохот. Самолёт стал резко терять высоту, и вскоре мы врезались в землю. Я очнулся, окружённый телами…"

Рейс авиакомпании Air India, выполнявшийся на самолёте Boeing 787-8 Dreamliner, направлялся из Ахмедабада в лондонский аэропорт Гэтвик. Он взлетел в 13:39, но уже через несколько минут столкнулся с технической неисправностью, начал терять управление и, задев несколько зданий, рухнул. Удар был такой силы, что сразу произошёл взрыв - топливные баки были полны, начался масштабный пожар.

На борту находилось 242 человека, из них 169 - граждане Индии, 53 - Великобритании, семеро - Португалии, один - Канады. На земле пострадали ещё около 50 человек, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщали, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Индии.