Сенат в первом чтении одобрил ужесточение наказания за жестокое обращение с животными

На пленарном заседании Сената Парламента Казахстана депутаты в первом чтении одобрили Закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщил председатель Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Али Бектаев, документ направлен на совершенствование уголовного и административного законодательства в сфере охраны животного мира и охотничьего хозяйства.

За жестокое обращение с животными накажут строже

Одним из ключевых направлений законопроекта является ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными. В частности, предлагается внести изменения в статью 316 Уголовного кодекса, предусматривающие увеличение размеров штрафов, а также сроков ограничения и лишения свободы за подобные преступления.

По мнению разработчиков, данная мера направлена на усиление защиты животных, профилактику насильственных преступлений и укрепление гуманистических ценностей в обществе.

Поправки также предусматривают усиление административной ответственности за жестокое обращение с животными и нарушение требований ответственного обращения с ними. Речь идет о несоблюдении правил вакцинации и стерилизации домашних животных, нарушении требований по их содержанию и выгулу, а также случаях, когда такие нарушения повлекли ущерб здоровью или имуществу граждан.

Усилят контроль за владельцами домашних животных

Кроме того, предлагается усилить ответственность за отказ владельцев от исполнения обязанностей по содержанию животных. Для повторных нарушений в течение года предусматриваются повышенные штрафы.

Законопроект также затрагивает вопросы экологической безопасности. Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей, устанавливающей ответственность за нарушение требований по установке и эксплуатации автоматизированных систем мониторинга выбросов в окружающую среду.

Как отмечается в заключении профильного комитета, это позволит обеспечить прозрачный и непрерывный контроль за промышленными выбросами.

Новые требования к экологическому контролю

Отдельными поправками вводится ответственность за накопление и захоронение отходов без экологического разрешения либо отходов, не указанных в декларации о воздействии на окружающую среду.

Также документ предусматривает ужесточение административной ответственности за нарушение правил охоты.

По словам Али Бектаева, принятие закона позволит повысить уровень защиты животных, усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства и повысить эффективность мер по охране окружающей среды.

По итогам рассмотрения депутаты Сената одобрили законопроект в первом чтении.

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