Амурским тиграм из России выбрали особые имена

В рамках совместного проекта Казахстана и России тиграм дали имена, которые отражают дружбу двух стран и связь с природой Центральной и Восточной Азии.

Самца тигра назвали Амур, самку — Үміт. Их детёнышей назвали Тұран (самец) и Уссури (самка).

После прибытия в Казахстан животных разместили в специально подготовленных вольерах государственного природного резервата "Иле-Балхаш". Сейчас они проходят период адаптации и находятся под постоянным наблюдением специалистов и ветеринаров.

По данным специалистов, тигры хорошо привыкают к новым климатическим условиям, их состояние стабильное и не вызывает опасений.

После завершения адаптации и полной оценки состояния животных планируется их выпуск в естественную среду обитания. Перед этим на тигров установят спутниковые ошейники, чтобы специалисты могли отслеживать их перемещения и при необходимости помогать им.

Напомним, 12 ноября 2025 года во время государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию министры экологии двух стран подписали совместный план по ввозу тигров в Казахстан.

Сейчас животные находятся в специальных вольерах под наблюдением специалистов. Им предстоят карантин, адаптация и проверка состояния здоровья. Перед выпуском в дикую природу тигров оснастят спутниковыми ошейниками для постоянного наблюдения за их перемещением.

Власти считают проект одним из самых важных природоохранных инициатив региона. Ожидается, что возвращение тигров поможет восстановить экологический баланс и усилит охрану природы в Прибалхашье.

Ранее сообщалось, что специалисты на Дальнем Востоке России подбирают четырех амурских тигров, занесенных в Красную книгу.

Тигров привезли из Хабаровского края в рамках совместного проекта Казахстана и России по восстановлению популяции хищника в Центральной Азии. Ранее тигры обитали на территории Казахстана, однако исчезли более 70 лет назад.

Читайте также: