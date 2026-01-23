Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев прокомментировал недавний конфликт со своим заместителем, который бурно обсуждался в соцсетях и СМИ, передает BAQ.KZ.

"Я государственный служащий и при исполнении своих обязанностей соблюдаю этику госслужащего. С детства тренеры меня воспитывали не применять силу вне ринга. Я прекрасно оцениваю свои силы, знаю, что несу ответственность за все свои действия. Поэтому я и не ведусь на провокации. Вопрос исчерпан и закрыт", — написал Серик Сапиев.

Он подчеркнул, что конфликт не требует дальнейших обсуждений и не повлияет на работу комитета.

Сейчас Серик Сапиев возглавляет Управление физической культуры и спорта Карагандинской области.

Ранее полиция сообщала, что по факту побоев возбуждено уголовное дело. Однако подробности и причины произошедшего пока не раскрываются. Позже в Сети появилось видео конфликта.