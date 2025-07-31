Трехкратная чемпионка мира по рукопашному бою Сора Рахмонова прервала молчание и высказалась о трагедии, произошедшей 27 июля 2025 года, в результате которой пострадали жена и сын её брата — бойца UFC Шавката Рахмонова, передает BAQ.KZ.

Напомним, в результате смертельного ДТП в Жамбылской области погибли два человека, ещё двое, включая членов семьи спортсмена, были госпитализированы.

Сора опубликовала обращение в Instagram Stories 30 июля:

"Пусть Всевышний будет доволен теми, кто звонит и обеспокоен ситуацией в семье моего брата. Пусть никто не столкнется с такой ситуацией. Что произойдет завтра — знает только Всевышний... Пусть Всевышний оберегает мою сноху! Она потеряла сразу двух близких и сама получила травму".

Также она выразила соболезнования семьям погибших.

По информации Департамента полиции Жамбылской области, авария произошла на трассе Алматы — Екатеринбург, когда водитель Toyota Land Cruiser 200, следовавший из Карагандинской области в Алматы, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате два человека погибли, двое пострадавших были доставлены в больницу города Шу.

По предварительным данным, за рулем находилась супруга Шавката Рахмонова — Гулайым Рахмонова. Вместе с ней в машине был их трёхлетний сын. Оба были госпитализированы с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Накануне юрист сообщил, что женщине может грозить уголовная ответственность, если подтвердится факт нарушения правил дорожного движения, повлекших гибель людей.