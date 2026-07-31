В Шардаре ввели в эксплуатацию групповой водопровод «Тама-Тастанбек». Раньше питьевое водоснабжение города напрямую зависело от состояния Шардаринского водохранилища. Теперь вода будет круглосуточно поступать из подземного месторождения.

Качественным питьевым водоснабжением обеспечат более 31 тыс. жителей города.

В ходе строительно-монтажных работ проложили два магистральных водопровода общей протяженностью 39,3 км, построили 4 резервуара чистой воды и водоочистную установку, возвели насосные станции первого и второго подъема. Пробурено 14 скважин глубиной 110 м, установлено 133 камерных колодца.

Проект разработали по поручению Президента и реализовали в течение двух лет при поддержке Правительства.

Обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой остается одним из главных приоритетов государственной политики. Ранее питьевое водоснабжение города Шардара напрямую зависело от состояния Шардаринского водохранилища. Теперь, благодаря реализации масштабного проекта, отвечающего современным требованиям, город будет круглосуточно обеспечиваться качественной питьевой водой из подземного месторождения «Тама-Тастанбек». Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в работах, - строителям, инженерам, специалистам и всем причастным», - отметил Заместитель Премьер-Министра РК Канат Бозумбаев.

В Жетысайском районе готовят к капитальному ремонту канал «Тәуелсіздікке 20 жыл». Он пропускает до 60 кубометров воды в секунду и подает воду на поля, когда по магистральному каналу «Достык» ее поступает недостаточно. На трех насосных станциях канала работают 28 агрегатов, которые поднимают воду из Шардаринского водохранилища.

Планируется забетонировать 10,1 км русла. Это восстановит проектную пропускную способность, улучшит орошение порядка 60 тыс. га сельхозземель и обезопасит жилые дома вдоль объекта.

Нынешний вегетационный период в Туркестанской области проходит стабильно. Регион соблюдает лимит на посев влагоемких культур, предусмотренный Дорожной картой Министерства сельского хозяйства, а фермеры с договорами РГП «Казводхоз» получают поливную воду вовремя.

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