В Кызылординской области отремонтируют 123 скважины вертикального дренажа
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В Кызылординской области планируют реконструировать 123 скважины вертикального дренажа. Проект разрабатывает Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК, передает BAQ.KZ.
Скважины расположены в четырех районах области: Сырдарьинском, Жалагашском, Шиелийском и Жанакорганском.
Проект предусматривает ремонт самих скважин, строительство помещений для станций управления, а также прокладку электросетей и установку трансформаторов для работы этих станций.
Отдельным блоком идет автоматизированная система учета воды. Данные будут передаваться на производственные участки областного филиала и в центральный аппарат РГП «Казводхоз».
Председатель Комитета водного хозяйства МВРИ РК Арсен Жаканбаев уточнил, сколько таких объектов работает в регионе.
«В общей сложности на территории Кызылординской области имеются 162 скважины вертикального дренажа. Данные скважины необходимы для стабилизации уровня грунтовых вод, снижения рисков засоления почв и улучшения состояния орошаемых земель. Разрабатываемый проект направлен на рациональное использование водных ресурсов и устойчивое развитие аграрного сектора в регионе», сказал Жаканбаев.
Реконструкция затронет 123 скважины из 162, имеющихся в области.
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