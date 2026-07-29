Для пяти регионов Казахстана утвердили лимиты водопользования

Министерство водных ресурсов и ирригации утвердило лимиты водопользования для пяти южных регионов Казахстана на текущий поливной сезон. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Сейлбек Нурымбетов, передает BAQ.KZ.

По его словам, объемы распределены с учетом структуры посевных площадей и текущей водохозяйственной ситуации.

Так, для Кызылординской области установлен лимит в 3,2 млрд кубометров воды, для Туркестанской области – 3,8 млрд кубометров, Алматинской области – 2,1 млрд кубометров, области Жетысу – 1,8 млрд кубометров, Жамбылской области – 900 млн кубометров.

В министерстве отметили, что подготовка к поливному сезону началась еще в конце прошлого года. Совместно с Министерством сельского хозяйства была утверждена Дорожная карта на 2024–2028 годы, предусматривающая сокращение площадей под влаголюбивыми культурами, включая рис.

До начала вегетационного периода специалисты очистили 1840 километров оросительных каналов, отремонтировали 375 гидротехнических сооружений и подготовили 273 насосных агрегата.

Достаточно ли водных ресурсов

По данным ведомства, в этом году для орошения 1,2 млн гектаров сельхозугодий планируется использовать около 11 млрд кубометров воды. С аграриями уже заключено около 36 тысяч договоров, предусматривающих подачу 10,7 млрд кубометров воды для полива примерно 1 млн гектаров посевов.

По состоянию на 20 июля фактически использовано 7,8 млрд кубометров воды, что позволило обеспечить полив около 870 тысяч гектаров.

В министерстве также сообщили, что в крупнейших водохранилищах страны накоплено 64,2 млрд кубометров воды, или 75% от их проектного объема. По оценке ведомства, имеющихся запасов достаточно для прохождения текущего поливного сезона.

Кроме того, в пяти южных регионах уже забрано 7,5 млрд кубометров воды для орошения 710 тыс. гектаров сельхозугодий. Подача воды, как подчеркнули в министерстве, осуществляется в соответствии с утвержденными графиками и заявками сельхозпроизводителей.

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