Шавкат Рахмонов задерживается с возвращением: тренер обозначил новые сроки

Казахстанским поклонникам ММА, похоже, придётся запастись терпением: возвращение Шавката Рахмонова в октагон может состояться не раньше весны 2027 года. Восстановление бойца затянулось, и теперь его тренер ориентируется на март–апрель.

О новых сроках рассказал главный тренер DAR Team Эдуард Базров в беседе со Sports.kz. По его словам, пока сложно назвать точную дату возвращения казахстанца.

«По возвращению Шавката я ничего не могу Вам сказать. Потому что, как Вы видите, восстановление затянулось. Мои расчёты на следующий год, март-апрель. Вот примерно так», — сообщил Базров.

Шавкат Рахмонов не проводил боёв с декабря 2024 года. На турнире UFC 310 он победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей.

После этого казахстанский боец столкнулся с проблемами из-за травмы колена, что отложило его возвращение в октагон.

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