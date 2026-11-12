Шавкат Рахмонов задерживается с возвращением: тренер обозначил новые сроки
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Казахстанским поклонникам ММА, похоже, придётся запастись терпением: возвращение Шавката Рахмонова в октагон может состояться не раньше весны 2027 года. Восстановление бойца затянулось, и теперь его тренер ориентируется на март–апрель.
О новых сроках рассказал главный тренер DAR Team Эдуард Базров в беседе со Sports.kz. По его словам, пока сложно назвать точную дату возвращения казахстанца.
«По возвращению Шавката я ничего не могу Вам сказать. Потому что, как Вы видите, восстановление затянулось. Мои расчёты на следующий год, март-апрель. Вот примерно так», — сообщил Базров.
Шавкат Рахмонов не проводил боёв с декабря 2024 года. На турнире UFC 310 он победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей.
После этого казахстанский боец столкнулся с проблемами из-за травмы колена, что отложило его возвращение в октагон.
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