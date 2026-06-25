Шайдоров будет одним из главных фигуристов чемпионата в Астане

Международный союз конькобежцев в соцсетях анонсировал чемпионат четырех континентов по фигурному катанию, который в 2027 году пройдет в Астане.

Особое внимание организация уделила олимпийскому чемпиону Михаилу Шайдорову, отметив, что с нетерпением ждет его выступления. В ISU подчеркнули, что болельщиков в столице Казахстана могут ждать яркие программы и сложнейшие четверные прыжковые комбинации.

"Только представьте эти четверные в Астане. С нетерпением ждем Михаила Шайдорова на чемпионате четырех континентов-2027", – говорится в публикации.

Напомним, что в столице пройдет турнир с 9 по 14 февраля 2027 года.

В ISU также отметили, что выбор Казахстана в качестве страны-хозяйки связан с заметным ростом интереса к фигурному катанию после исторического успеха Шайдорова на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее Михаил Шайдоров выступал на чемпионате четырех континентов в Пекине.