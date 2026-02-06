Британская нефтегазовая компания Shell Plc приостанавливает инвестиции в Казахстане на фоне продолжающихся судебных разбирательств с участием правительства страны. Об этом заявил генеральный директор компании Ваэль Саван во время отчёта перед аналитиками, передает BAQ.kz со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, Казахстан ведёт несколько дел против западных нефтяных компаний — как в национальных судах, так и в международном арбитраже. В начале месяца стало известно, что Shell и её партнёры проиграли один из споров, что может привести к выплатам до 4 млрд долларов. Также продолжаются разбирательства, связанные с нарушениями по сере и перерасходом средств по проектам.

"Это влияет на нашу готовность продолжать инвестировать в Казахстан. Мы возьмём паузу, пока не получим более ясное понимание того, чем всё это закончится", — сказал Саван.

В Shell отметили, что компания всё ещё видит потенциал для инвестиций в Казахстане в будущем, однако пока намерена сосредоточиться на уже существующем портфеле проектов. По словам Савана, недавние приобретения активов позволили компании обеспечить добычу до 2030 года, что даёт время для планирования следующего этапа развития.

Глава Shell не уточнил, затронет ли пауза только новые проекты или также действующие. Компания также не дала дополнительных разъяснений по этому вопросу.

Последний крупный спор касается месторождения Карачаганак, которым управляют консорциум во главе с итальянской Eni и Shell. Среди партнёров также — Chevron, "ЛУКОЙЛ" и "КазМунайГаз". Консорциум имеет право обжаловать решение суда.

В прошлом году компании предлагали урегулировать конфликт путём строительства завода по переработке природного газа для внутреннего рынка Казахстана.

Также издание отмечает, что министерство энергетики Казахстана на момент публикации не прокомментировало ситуацию.

Напомним, в конце января Минэнерго РК комментировало арбитраж по Карачаганаку, отметив, что материалы указанного арбитража, включая сведения о фактических обстоятельствах подпадают под действие режима конфиденциальности.

Осенью прошлого года сообщалось, что компания Shell намерена расширять участие в проектах Карачаганак и Кашаган.