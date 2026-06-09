Схемы вымогательства разоблачены сразу в трех регионах Казахстана

В Казахстане выявлен ряд схем вымогательства, действовавших в разных регионах страны.

По данным МВД, оперативно-профилактическими мерами и своевременному реагированию полиции удалось пресечь несколько преступных схем, связанных с вымогательством денег у граждан.

В области Абай была остановлена деятельность группы из шести человек, которая, по данным следствия, занималась вымогательством у жителей областного центра. Все участники задержаны.

В Павлодарской области задержаны двое подозреваемых, которые, как установлено, вымогали деньги у студентов, оказывая на них давление.

Отдельная схема вымогательства была выявлена в Алматинской области – злоумышленники использовали социальные сети для давления и получения денежных средств от граждан. Все фигуранты дела задержаны и арестованы.

В ведомстве отмечают, что современные схемы вымогательства всё чаще связаны с использованием соцсетей и психологического давления, а профилактика таких преступлений остается одним из приоритетных направлений работы.

Казахстанцев призывают быть внимательными и незамедлительно сообщать в полицию о любых фактах вымогательства или попытках давления.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области у шахтеров вымогали деньги.

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