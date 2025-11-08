Шерзод Давлатов стал серебряным призером Игр исламской солидарности
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Копилка сборной Казахстана пополнилась первой наградой на Играх исламской солидарности. Серебряную медаль в дзюдо принес Шерзод Давлатов, выступающий в весовой категории до 60 кг, передает BAQ.KZ.
В финальной схватке Давлатов уступил представителю Турции Салиху Йылдызу, став обладателем серебра.
Таким образом, Казахстан открыл счет своим медалям на нынешних Играх, а выступление Давлатова стало ярким началом для национальной сборной в борьбе за новые достижения.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021). В 2009 году Игры должны были состояться в иранском Тегеране, однако проведение соревнований было отменено.
Самое читаемое
- Контроль не спасёт: аналитики рассказали, почему бензин АИ-92 продолжит расти в цене
- В Павлодаре обрушилось строящееся здание школы, есть пострадавшие
- Метель и гололед: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
- Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA
- Казахстан в фокусе мировых СМИ: Как визит Токаева в США стал новостью №1