Копилка сборной Казахстана пополнилась первой наградой на Играх исламской солидарности. Серебряную медаль в дзюдо принес Шерзод Давлатов, выступающий в весовой категории до 60 кг, передает BAQ.KZ.

В финальной схватке Давлатов уступил представителю Турции Салиху Йылдызу, став обладателем серебра.

Таким образом, Казахстан открыл счет своим медалям на нынешних Играх, а выступление Давлатова стало ярким началом для национальной сборной в борьбе за новые достижения.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021). В 2009 году Игры должны были состояться в иранском Тегеране, однако проведение соревнований было отменено.