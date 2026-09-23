Шесть членов ЦИК назначены в Казахстане: полный список

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил шесть членов Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. Соответствующие указы подписаны Главой государства.

Перед назначением кандидатуры получили согласие Курултая.

Указами Президента членами ЦИК назначены:

Азамат Айманакумов;

Михаил Бортник;

Мухтар Ерман;

Асель Жанабилова;

Ляззат Суйндык;

Шавхат Утемисов.

Как теперь назначают членов ЦИК

По новому порядку Президент вносит кандидатуры членов Центральной избирательной комиссии в Курултай. До голосования они обсуждаются на заседании соответствующего постоянного комитета, после чего Курултай рассматривает каждую кандидатуру. Согласие дается большинством голосов от общего числа депутатов.

Новая Конституция также предусматривает, что председатель и члены ЦИК должны быть назначены в течение двух месяцев после открытия первой сессии Курултая первого созыва. До формирования нового состава свои полномочия сохраняли председатель и члены комиссии, назначенные по прежней Конституции.

Ранее президент назначил Нурлана Абдирова председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. Нурлан Абдиров возглавляет Центральную избирательную комиссию с января 2022 года. До этого он был депутатом Мажилиса и Сената, а также занимал должность заместителя председателя Сената.

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