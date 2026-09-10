Шесть казахстанских спутников войдут в международную группировку к 2030 году
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан намерен к 2030 году создать международную группировку дистанционного зондирования Земли из девяти спутников. О развитии национальной космической отрасли и планах по сотрудничеству с другими странами рассказал Заместитель Премьер-Министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на Международном космическом саммите во Франции, передает BAQ.KZ.
Саммит проходит в Гран-Пале по приглашению Президента Франции Эммануэля Макрона и собрал около 120 иностранных делегаций – глав государств и правительств, руководителей космических агентств, ученых, военных, астронавтов и представителей бизнеса.
Казахстан хочет расширить собственную спутниковую группировку
Сейчас на орбите работают три казахстанских спутника дистанционного зондирования Земли – KazEOSat-1, KazEOSat-2 и KazSTSat. Спутниковую связь и вещание обеспечивает система KazSat-2/KazSat-3.
В стране также идет модернизация национальной системы спутниковой связи. В частности, KazSat-3 планируется заменить новым аппаратом KazSat-3R.
К 2030 году Казахстан рассчитывает создать международную группировку дистанционного зондирования Земли из девяти спутников. В нее должны войти шесть казахстанских аппаратов, а также спутники Монголии, Республики Конго и Нигерии. В дальнейшем группировку планируется расширить до 14 аппаратов.
«Наша задача – использовать космическое наследие»
Жаслан Мадиев отметил, что Казахстан намерен развивать собственные компетенции в отрасли и расширять международное партнерство.
«Казахстан – страна с богатой космической историей: именно с Байконура открыта эпоха пилотируемой космонавтики. Сегодня наша задача – использовать это наследие, чтобы развивать современную, технологически самостоятельную космическую отрасль. Мы последовательно наращиваем собственные компетенции – от спутников дистанционного зондирования Земли до сборки и испытаний космической техники – и готовы к равноправному партнерству: от совместных проектов по дистанционному зондированию Земли до создания спутников для наших соседей по региону», – сказал он.
В Астане действует Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов. Кроме того, 30 апреля 2026 года с ракетного комплекса «Байтерек» на Байконуре прошел первый испытательный пуск ракеты-носителя «Сұңқар» («Союз-5»).
Что обсуждают на саммите
Участники международной встречи рассматривают вопросы безопасности в космосе, предотвращения конфликтов на орбите, борьбы с космическим мусором и развития мировой космической экономики.
Отдельное внимание уделяется международным правилам использования космического пространства, исследованию Луны и Марса, а также привлечению молодежи в космическую отрасль.
В рамках саммита казахстанская делегация также планирует провести встречи с зарубежными партнерами и обсудить совместные проекты, обмен технологиями и дальнейшее сотрудничество.
Читай также:
Из шпиона в астрономы: NASA отправило в космос телескоп за 4,3 млрд долларов
Самое читаемое
- Почему в Казахстане при низкой безработице не хватает рабочих рук: мнение эксперта
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 10 сентября
- Современную лабораторию для геологоразведки запустили в Карагандинской области
- Аэропорт Аркалыка изнутри: три направления, полные самолёты и билеты за 10 тысяч
- Квартира загорелась в десятиэтажном жилом доме в Астане