Шесть медалей за первые старты: Казахстан отличился на юниорских чемпионатах мира
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанские спортсмены завоевали первые медали на чемпионатах мира среди юниоров и кадетов. В олимпийских видах спорта в копилке сборной уже шесть наград – две золотые, две серебряные и две бронзовые.
Первое золото Казахстану принес Казыбек Калмагамбетов. На чемпионате мира по видам борьбы среди спортсменов до 20 лет, который проходит в Братиславе, он стал чемпионом в греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.
Соревнования в Братиславе продолжаются. За медали также борются представители Казахстана в вольной и женской борьбе. Чемпионат завершится 23 августа.
Пять медалей за день в дзюдо
Успешно для сборной начался и чемпионат мира по дзюдо среди кадетов в Гуаякиле в Эквадоре.
Уже в первый соревновательный день казахстанские дзюдоисты завоевали пять медалей: одну золотую, две серебряные и две бронзовые.
Чемпионом мира в весовой категории до 60 кг стал Габит Расулхан.
Личные соревнования по дзюдо продлятся до 22 августа, а 23 августа спортсмены выступят в смешанном командном турнире.
Таким образом, на двух мировых первенствах молодые казахстанские спортсмены уже завоевали шесть наград.
Семь золотых: Казахстан успешно выступил на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
Две золотые медали завоевали юниоры на Кубке Азии по триатлону
Что дальше
Впереди у спортивного резерва Казахстана еще ряд международных стартов. Часть юниорских чемпионатов мира пройдет в период летних Азиатских игр.
В подготовке молодых спортсменов все активнее используются научные методы. Особое внимание уделяется контролю физических показателей, восстановлению после нагрузок и профилактике травм.
Ожидается, что нынешние международные старты станут для юниоров одним из этапов подготовки к переходу во взрослые национальные сборные.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 21 августа
- «Думал, что это шутка»: муж Улданы Мырзуан рассказал в суде о событиях того дня
- Новый eGov раскритиковали сразу после запуска: в НИТ рассказали, вернут ли прежний интерфейс
- Концерт стендапера Галыма Калиакбарова прервали в Астане
- Четыре маленьких «бойца»: в полиции Астаны появилось необычное пополнение