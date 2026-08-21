Шесть медалей за первые старты: Казахстан отличился на юниорских чемпионатах мира

Казахстанские спортсмены завоевали первые медали на чемпионатах мира среди юниоров и кадетов. В олимпийских видах спорта в копилке сборной уже шесть наград – две золотые, две серебряные и две бронзовые.

Первое золото Казахстану принес Казыбек Калмагамбетов. На чемпионате мира по видам борьбы среди спортсменов до 20 лет, который проходит в Братиславе, он стал чемпионом в греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.

Соревнования в Братиславе продолжаются. За медали также борются представители Казахстана в вольной и женской борьбе. Чемпионат завершится 23 августа.

Пять медалей за день в дзюдо

Успешно для сборной начался и чемпионат мира по дзюдо среди кадетов в Гуаякиле в Эквадоре.

Уже в первый соревновательный день казахстанские дзюдоисты завоевали пять медалей: одну золотую, две серебряные и две бронзовые.

Чемпионом мира в весовой категории до 60 кг стал Габит Расулхан.

Личные соревнования по дзюдо продлятся до 22 августа, а 23 августа спортсмены выступят в смешанном командном турнире.

Таким образом, на двух мировых первенствах молодые казахстанские спортсмены уже завоевали шесть наград.

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Что дальше

Впереди у спортивного резерва Казахстана еще ряд международных стартов. Часть юниорских чемпионатов мира пройдет в период летних Азиатских игр.

В подготовке молодых спортсменов все активнее используются научные методы. Особое внимание уделяется контролю физических показателей, восстановлению после нагрузок и профилактике травм.

Ожидается, что нынешние международные старты станут для юниоров одним из этапов подготовки к переходу во взрослые национальные сборные.