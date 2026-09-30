Шесть предприятий ВКО не выполнили требования по экомониторингу

Шесть из 21 предприятия Восточно-Казахстанской области, обязанных установить автоматизированную систему мониторинга выбросов, пока не внедрили ее. В отношении части предприятий уже приняты меры инспекторского реагирования. Об этом сообщил председатель комитета Ерболат Кожиков на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.

Кто вошел в список

По данным Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК, в ВКО 21 предприятие обязано иметь автоматизированную систему мониторинга эмиссий (АСМ).

Однако шесть предприятий пока не установили систему. Еще 15 предприятий уже подключили АСМ и передают данные в онлайн-режиме.

«По Восточно-Казахстанской области 21 предприятие обязаны иметь АСМ. На сегодняшний день 15 из них установили и передают данные в онлайн-режиме, шесть не установили», – сообщил Ерболат Кожиков.

Почему система не установлена

Четыре из шести предприятий относятся к коммунальной сфере. Их подключение связано с работой отопительных котлов и подготовкой к началу отопительного сезона.

Еще два предприятия – «ВИЗОЛ» и машиностроительный завод.

Что произошло с «ВИЗОЛ»

В отношении предприятия «ВИЗОЛ» дело дошло до суда.

Как пояснил Ерболат Кожиков, специалисты ведомства провели проверки и выдали предписание об установке и внедрении АСМ, а также передаче данных. Предприятие требования не исполнило, после чего Комитет обратился в суд.

По словам главы комитета, суд принял решение в пользу ведомства.

Что ждет машиностроительный завод

В отношении машиностроительного завода также приняты меры инспекторского реагирования. Предприятию выдали предписание об установке автоматизированной системы мониторинга.

В ведомстве ожидают его исполнения в установленный срок.

«Если не будет в срок по предписанию внедрено АСМ, соответственно, также будем обязывать в досудебном порядке», – отметил Ерболат Кожиков.

Министерство экологии продолжает работу по подключению всех предприятий, подпадающих под требования автоматизированного экологического мониторинга.

На сегодняшний день шесть предприятий ВКО остаются без АСМ, тогда как 15 предприятий региона уже передают данные об эмиссиях в онлайн-режиме.

Читай также:

Казахстан и Южная Корея обсудили лесные углеродные проекты и восстановление земель

Экологический контроль в Казахстане переводят в цифровой формат