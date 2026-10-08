Шесть вещей вместо горы лекарств: что держать дома в сезон ОРВИ

С началом сезона гриппа и ОРВИ домашнюю аптечку не обязательно заполнять десятками препаратов. Казахстанские медики советуют держать под рукой несколько базовых средств, внимательно следить за симптомами и не начинать прием антибиотиков без назначения врача.

Для большинства случаев ОРВИ дома достаточно иметь термометр, жаропонижающее, раствор для промывания носа и средство для восполнения жидкости. При покупке лекарств специалисты советуют смотреть не на торговое название, а на действующее вещество, дозировку, показания и противопоказания.

Что положить в домашнюю аптечку

При температуре, головной и мышечной боли могут применяться парацетамол 500 мг или ибупрофен 200–400 мг при отсутствии противопоказаний.

Для промывания носа и увлажнения слизистой подойдет изотонический раствор натрия хлорида или обычный солевой раствор. При сильной заложенности носа могут понадобиться сосудосуживающие средства.

Еще одна полезная вещь в домашней аптечке, регидратационный раствор. Он нужен для восполнения жидкости и электролитов.

При этом покупать сразу несколько похожих препаратов от простуды стоит осторожно. В составе комбинированных средств часто уже есть парацетамол. Если дополнительно принять его отдельно, можно превысить рекомендуемую суточную дозу.

Поэтому перед одновременным приемом нескольких лекарств нужно проверить их состав и убедиться, что действующие вещества не дублируются.

Почему не стоит начинать с антибиотиков

Большинство случаев гриппа и ОРВИ вызывают вирусы, на которые антибиотики не действуют.

Самостоятельный прием антибактериальных препаратов может привести к устойчивости бактерий к антибиотикам, побочным реакциям и другим осложнениям. Такие лекарства назначают при наличии медицинских оснований, например при подтвержденной бактериальной инфекции или осложнении.

Рецептурные противовирусные препараты тоже не стоит принимать самостоятельно.

При их назначении врач учитывает возраст пациента, симптомы, тяжесть заболевания и факторы, которые могут повышать риск осложнений.

Когда домашнего лечения уже недостаточно

При легком течении ОРВИ человеку обычно рекомендуют отдыхать, пить достаточно жидкости и облегчать симптомы.

Обратиться за медицинской помощью следует, если высокая температура долго сохраняется и плохо снижается, становится трудно дышать, появляется одышка, боль или чувство сдавливания в груди.

Поводом для обращения к врачу считаются нарастающая слабость, нарушение сознания, резкое ухудшение состояния, повторное ухудшение после периода улучшения или появление необычных симптомов.

Особенно внимательно за состоянием нужно следить у маленьких детей, пожилых людей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями.

Кому лекарства могут выдать бесплатно

Сам факт заболевания сезонным гриппом или ОРВИ не означает, что пациент получит все препараты бесплатно.

На амбулаторном уровне бесплатные или льготные лекарства предоставляются определенным категориям граждан и пациентам с конкретными заболеваниями и состояниями при наличии медицинских показаний.

Как правило, для получения препарата требуется назначение врача и электронный рецепт.

Пациенты, которые проходят лечение в стационаре, получают лекарства в рамках соответствующего пакета медицинской помощи.

Почему один и тот же препарат стоит по-разному

В Казахстане действует государственное регулирование цен на лекарства, но оно распространяется не на все препараты.

Цена может отличаться в зависимости от производителя, формы выпуска, дозировки, торгового названия и самой аптеки.

Тем, кто хочет сэкономить, специалисты советуют сравнивать цены в нескольких аптеках и при возможности искать препарат по международному непатентованному наименованию, то есть по названию действующего вещества.

Как снизить риск заболеть

В сезон респираторных инфекций медики рекомендуют чаще мыть руки и проветривать помещения, меньше контактировать с людьми с признаками инфекции, а при собственных симптомах ограничивать общение с окружающими.

Еще одна мера профилактики, вакцинация против гриппа с учетом рекомендаций медицинских специалистов.

Большой запас лекарств дома медики собирать не советуют. В большинстве случаев достаточно термометра, одного подходящего жаропонижающего, раствора для промывания носа и средства для восполнения жидкости. Антибиотики, рецептурные противовирусные и другие рецептурные препараты должны применяться после назначения врача.

В Астане с 2 октября началась вакцинация против гриппа. В столицу поступило 175 555 доз вакцины «Гриппол +». В первую очередь прививают людей из групп риска, в том числе беременных, школьников, пожилых, детей раннего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее BAQ.KZ писал, что осенний эпидсезон в Казахстане пока проходит без зарегистрированных случаев гриппа. С начала сентября врачи выявили 51 937 случаев ОРВИ, что в 1,8 раза меньше, чем годом ранее. С начала 2026 года зарегистрировано 87 случаев COVID-19, в 10,3 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Новых респираторных вирусов в стране не выявлено.