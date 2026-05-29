Шестеро иностранцев получили сроки за похищение человека в Астане
В Астане группа мужчин похитила человека из-за денежного спора.
По данным столичной прокуратуры, преступление произошло в декабре 2024 года.
Как установил суд, один из участников группы потребовал у потерпевшего деньги за якобы невыполненную услугу. Во время конфликта мужчина применил силу и заставил жертву перевести 80 тысяч тенге.
Позже злоумышленники, действуя по предварительному сговору, похитили потерпевшего на территории столицы. По данным следствия, преступление было совершено с применением насилия и из корыстных побуждений.
Дело рассмотрели в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Государственное обвинение поддержала прокуратура района "Сарыарка".
Вина подсудимых была полностью доказана в ходе судебного разбирательства.
По приговору суда пятеро обвиняемых получили по 8 лет лишения свободы за похищение человека. Еще один фигурант осужден на 7 лет и 6 месяцев за пособничество в похищении и самоуправство.
В надзорном органе напомнили, что за похищение человека в Казахстане предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, а за самоуправство – до 7 лет.
Ранее сообщалось, что мангистауские похитители невест отправились в тюрьму на 3 года.
