Школа загорелась в Усть-Каменогорске

В городе Усть-Каменогорск произошёл пожар в одной из школ на улице Амре Кашаубаева.

По информации МЧС, возгорание началось в помещении приёмной.

Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил мебель. Спасатели быстро потушили пожар — площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.

Учителя и ученики успели самостоятельно выйти из здания, эвакуация прошла без происшествий.

Пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.

Ранее возгорание произошло в двухэтажном здании в столичном районе Сарыарка.

