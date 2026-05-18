Школа загорелась в Усть-Каменогорске
Сегодня 2026, 15:06
Фото: МЧС РК
В городе Усть-Каменогорск произошёл пожар в одной из школ на улице Амре Кашаубаева.
По информации МЧС, возгорание началось в помещении приёмной.
Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил мебель. Спасатели быстро потушили пожар — площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.
Учителя и ученики успели самостоятельно выйти из здания, эвакуация прошла без происшествий.
Пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.
Ранее возгорание произошло в двухэтажном здании в столичном районе Сарыарка.
