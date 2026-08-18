В Казахстане школьники смогут пользоваться мобильными телефонами на переменах. Об этом на брифинге в Правительстве сообщила первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, разработаны единые требования, согласно которым использование мобильных телефонов будет ограничено непосредственно во время учебного процесса.

«Дети не будут использовать сотовые телефоны во время учебного процесса, за исключением случаев, когда это предусмотрено краткосрочным планом, то есть на основании учебной программы», – сообщила Шынар Акпарова.

При этом на уточняющий вопрос о том, смогут ли школьники пользоваться телефонами во время перемен, первый вице-министр ответила утвердительно.

«Это возможно. Единые требования разработали. На основании данных требований организация образования будет своим внутренним распорядком регламентировать все организационные моменты», – пояснила она.

Таким образом, конкретные организационные вопросы, связанные с использованием мобильных телефонов в школах, будут регулироваться внутренними правилами каждой организации образования.

Куда школьники будут убирать телефоны на уроках Отдельно в Минпросвещения разъяснили, что единого для всех школ порядка хранения мобильных телефонов вводить не планируется. Каждая организация образования сможет самостоятельно определить, где будут находиться смартфоны учеников во время занятий – например, в классе или в специальных ящиках. «Касательно того, что он должен делать – сдавать кому, педагогу или оставлять в классе, – все эти организационные моменты, в зависимости от созданных условий в организации образования, будут четко определены самой организацией образования. Возможно, они будут где-то в классе, возможно, будут отдельные ящики», – пояснила Шынар Акпарова. При этом основное правило остается прежним: пользоваться смартфоном во время учебного процесса нельзя, если его применение не предусмотрено учебной программой. Таким образом, где именно дети будут оставлять телефоны на время уроков, каждая школа определит самостоятельно и закрепит этот порядок во внутренних правилах.

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