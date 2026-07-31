  • Главная
  • Новости
  • От законов Ньютона до гитарных риффов: как учитель из Актау вдохновляет учеников

От законов Ньютона до гитарных риффов: как учитель из Актау вдохновляет учеников

31 Июля 2026, 16:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Е. Макенов 31 Июля 2026, 16:59
31 Июля 2026, 16:59
162
Фото: Е. Макенов

Пока в школьных кабинетах звучат формулы и законы физики, после уроков в одной из школ Актау начинают греметь барабаны, звучат гитары и рождаются новые аранжировки. Уже два года учитель физики Еркин Макенов вместе со своими учениками репетирует в рок-ансамбле Day Dream. BAQ.KZ расскажет, как родилась идея создать клуб, для чего он оказался нужен, и какие успехи делают маленькие рокеры.

Больше 30 лет педагог преподает физику, а свободное время посвящает музыке. Вместе со старшеклассниками он не просто разучивает песни, а создает настоящую школьную группу.

В составе ансамбля – барабанщик, соло-гитарист, бас-гитарист, клавишник и солистка. Все музыканты учатся в 9–11 классах. Еркин Макенов помогает им освоить инструменты, разбирает сложные партии и следит за тем, чтобы коллектив звучал как единое целое.

Дети сами решают, что играть

Музыка сопровождает педагога с детства. Он окончил музыкальную школу, позже самостоятельно освоил саксофон, гитару и синтезатор, а в разные годы выступал в нескольких коллективах.

Теперь этим опытом он делится со своими учениками. При этом руководитель ансамбля не диктует, что именно играть.

Чаще всего ребята выбирают зарубежный рок, иногда в репертуаре появляются русскоязычные композиции. Окончательное решение всегда остается за ними.

«Я даю им свободу выбора. Они сами предлагают песни, обсуждают, иногда спорят, какая композиция лучше подойдет группе. Бывает, каждый отстаивает свой вариант, но в итоге договариваются. Я в этот момент больше наблюдаю и подключаюсь, когда нужно подсказать, что реально сыграть нашим составом. Такой выбор учит их слушать друг друга и отвечать за общее решение», – рассказал Еркин Макенов.

Репетиции требуют дисциплины

Репетиции проходят почти как у профессиональных музыкантов. Каждый отвечает за свою партию, но успех зависит от всей команды. Если ошибается один участник, это сразу слышно всем. Тогда музыканты снова возвращаются к сложному месту, разбирают его и начинают сначала.

По словам учителя, музыка помогает ему сохранять внутреннее равновесие после насыщенного рабочего дня.

«Музыка помогает мне восстановиться и сохранить эмоциональное равновесие. Работа учителя требует много сил. Здесь тоже нужны подготовка, слух, ритм и командная работа. У науки и рок-музыки гораздо больше общего, чем может показаться», – говорит педагог.

Для самих школьников ансамбль давно стал не просто кружком, а местом, где можно раскрыть себя, научиться работать в команде и почувствовать настоящую сценическую атмосферу.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Школа-гимназия “English School” - Первая частная школа в Актау! (@english_school.aktau)

От рок-группы до ракет

Музыка – лишь одна из сторон увлечений Еркина Макенова. Он также руководит школьным кружком ракетомоделирования.

Его воспитанники уже несколько лет успешно выступают на республиканском конкурсе Kazakhstan Smart Space в Алматы. Команда дважды становилась призером, а однажды завоевала первое место в номинации «Орбитальные эксперименты на Международной космической станции».

Есть в копилке достижений и бронзовая награда I Евразийского турнира Eurasian Rocketry Challenge, где школьники соревновались во взрослой категории.

По словам педагога, и в музыке, и в инженерном творчестве действует один принцип: добиться результата можно только собственным трудом.

«Ребенок должен сам собрать модель или самостоятельно выучить музыкальную партию, проверить свою работу, найти ошибки и исправить их. В одном случае в небо взлетает ракета, в другом - начинает звучать настоящая рок-группа», - считает Еркин Макенов.

После школьных уроков в кабинете физики могут обсуждать законы Ньютона, а уже через несколько минут в соседнем помещении звучат гитарные риффы и барабаны. Для Еркина Макенова это не две разные жизни, а одно большое дело – вдохновлять учеников искать себя, будь то в науке, музыке или инженерном творчестве.

Читай также:

Учитель физкультуры из Астаны стал чемпионом в Абу-Даби

"Патриотизм начинается с ответственности": учитель - о своём волонтёрском опыте

Самое читаемое

Наверх