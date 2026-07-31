Пока в школьных кабинетах звучат формулы и законы физики, после уроков в одной из школ Актау начинают греметь барабаны, звучат гитары и рождаются новые аранжировки. Уже два года учитель физики Еркин Макенов вместе со своими учениками репетирует в рок-ансамбле Day Dream. BAQ.KZ расскажет, как родилась идея создать клуб, для чего он оказался нужен, и какие успехи делают маленькие рокеры.

Больше 30 лет педагог преподает физику, а свободное время посвящает музыке. Вместе со старшеклассниками он не просто разучивает песни, а создает настоящую школьную группу.

В составе ансамбля – барабанщик, соло-гитарист, бас-гитарист, клавишник и солистка. Все музыканты учатся в 9–11 классах. Еркин Макенов помогает им освоить инструменты, разбирает сложные партии и следит за тем, чтобы коллектив звучал как единое целое.

Дети сами решают, что играть

Музыка сопровождает педагога с детства. Он окончил музыкальную школу, позже самостоятельно освоил саксофон, гитару и синтезатор, а в разные годы выступал в нескольких коллективах.

Теперь этим опытом он делится со своими учениками. При этом руководитель ансамбля не диктует, что именно играть.

Чаще всего ребята выбирают зарубежный рок, иногда в репертуаре появляются русскоязычные композиции. Окончательное решение всегда остается за ними.

«Я даю им свободу выбора. Они сами предлагают песни, обсуждают, иногда спорят, какая композиция лучше подойдет группе. Бывает, каждый отстаивает свой вариант, но в итоге договариваются. Я в этот момент больше наблюдаю и подключаюсь, когда нужно подсказать, что реально сыграть нашим составом. Такой выбор учит их слушать друг друга и отвечать за общее решение», – рассказал Еркин Макенов.

Репетиции требуют дисциплины

Репетиции проходят почти как у профессиональных музыкантов. Каждый отвечает за свою партию, но успех зависит от всей команды. Если ошибается один участник, это сразу слышно всем. Тогда музыканты снова возвращаются к сложному месту, разбирают его и начинают сначала.

По словам учителя, музыка помогает ему сохранять внутреннее равновесие после насыщенного рабочего дня.

«Музыка помогает мне восстановиться и сохранить эмоциональное равновесие. Работа учителя требует много сил. Здесь тоже нужны подготовка, слух, ритм и командная работа. У науки и рок-музыки гораздо больше общего, чем может показаться», – говорит педагог.

Для самих школьников ансамбль давно стал не просто кружком, а местом, где можно раскрыть себя, научиться работать в команде и почувствовать настоящую сценическую атмосферу.

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