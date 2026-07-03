Сильные дожди подтопили дворы в Мангистауской области
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В селе Бейнеу Мангистауской области после сильных дождей продолжаются работы по ликвидации последствий подтопления и обеспечению безопасности жителей. Соответствующие службы работают в усиленном круглосуточном режиме.
По данным акимата Бейнеуского района, на данный момент, во дворах 85 жилых домов скопилась дождевая вода. С использованием специальной техники откачано и вывезено более 7 000 кубических метров воды.
К работам по откачке воды и восстановлению привлечены 25 единиц спецтехники и 37 сотрудников. Все мероприятия проводятся без перерывов.
Власти призывают жителей сохранять спокойствие и при необходимости обращаться за оперативной помощью. Для связи и оперативного реагирования действует специальный номер телефона.
Ранее сообщалось, что МЧС перевело силы в Алматы на усиленный режим из-за дождей.
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