Информационную систему eQonaq планируют ввести в промышленную эксплуатацию осенью 2026 года, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства.

"На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 900 тысяч пользователей. Ввод платформы в промышленную эксплуатацию запланирован на осень текущего года", – сказал Мырзабосынов.

Он также отметил, что параллельно ведется работа по объединению туристических информационных ресурсов страны в единый национальный портал Kazakhstan.travel. Его запуск намечен на декабрь 2026 года.

По словам министра, новая цифровая платформа будет доступна на восьми языках и объединит туристические маршруты, календарь мероприятий, тематические публикации, фотобанк и интерактивные 3D–туры по туристическим объектам Казахстана.

Система eQonaq уже работает и используется для учета туристов, однако осенью ее планируют официально перевести в режим промышленной эксплуатации после завершения всех необходимых процедур и интеграций.

eQonaq является одним из ключевых цифровых инструментов туристической отрасли Казахстана и предназначена для автоматизации учета и регистрации иностранных туристов в местах размещения. Через платформу гостиницы и другие объекты размещения передают данные в государственные органы в электронном формате.

По данным Министерства туризма и спорта, с 2020 по 2025 год через систему было зарегистрировано более 5 млн иностранных туристов.

Кроме того, с сентября 2025 года eQonaq используется и в сфере безопасности туристов: через систему и мобильное приложение путешественники обязаны уведомлять службы МЧС о маршрутах передвижения по труднодоступным, горным, водным и другим потенциально опасным территориям.