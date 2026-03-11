Внеплановая проверка в отношении Burger King (ТОО «QSR»), которую провел Департамент Комитета государственной инспекции труда по г. Алматы, выявила ряд нарушений трудового законодательства Казахстана, передает BAQ.KZ.

В Минтруда и соцзащиты РК сообщили, что проверка была инициирована на основании заявления работника Алибека Каратая. В ходе инспекционных мероприятий доводы заявителя подтвердились.

В частности, проверка выявила факты незаконных удержаний из заработной платы без согласия персонала, систематические задержки выплат, отсутствие учета фактически отработанного времени и несоблюдение требований по оплате труда в праздничные и выходные дни в повышенном размере.

– Кроме того, графики сменности доводились до работников с нарушением установленных законом сроков. Инспекторами также установлено, что компания не обеспечивала сотрудников необходимой специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты, а персонал допускался к выполнению обязанностей без прохождения обязательных инструктажей по охране труда. По результатам проверки ТОО «QSR» выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений, – сообщили в Минтруда.

В отношении юридического лица возбуждены административные производства по статьям 87, 93 и 94 Кодекса РК об административных правонарушениях.

– Ситуация остается на контроле государственных инспекторов труда до полного восстановления трудовых прав работников и исполнения предписанных мер, – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Алматы увольнение молодого человека с диагнозом аутизм, который четыре года проработал в сети быстрого питания, привлекло внимание общества. После того, как ситуация получила широкий общественный резонанс, одного из руководителей компании отстранили от работы, было инициировано служебное разбирательство, а Министерство труда и соцзащиты населения РК разъяснило сотруднику и его семье порядок подачи заявлений и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.