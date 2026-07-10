«Склад» наркошопа выявили в Астане

В Астане сотрудники полиции пресекли деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков.

По данным МВД, задержан 40-летний житель столицы, который выполнял роль так называемого "склада" и хранил запрещённые вещества для дальнейшего распространения через Telegram.

Во время обысков и проверки тайников правоохранители обнаружили упаковочные материалы, zip-lock пакеты и более 4 килограммов синтетических наркотиков – α-PVP и мефедрона.

Как сообщили в ведомстве, изъятая партия могла составить более 12 тысяч разовых доз. Её распространение на территории столицы удалось предотвратить.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Ранее крупную партию марихуаны перехватили по пути из Шуской долины.

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