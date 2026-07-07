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Крупную партию марихуаны перехватили по пути из Шуской долины

Сегодня 2026, 20:55
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BAQ.kz Сегодня 2026, 20:55
Сегодня 2026, 20:55
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Фото: BAQ.kz

Полицейские Жамбылской области предотвратили очередную попытку вывоза крупной партии наркотиков из Шуской долины.

По данным Департамента полиции региона, на трассе "Шу – Кайнар" сотрудники управления по противодействию наркопреступности остановили автомобиль ВАЗ-21213, в котором перевозили 8,5 килограмма марихуаны.

Во время осмотра машины правоохранители обнаружили мешок с наркотическим веществом. В операции участвовали бойцы спецподразделения "Бүркіт" и служебно-розыскная собака по кличке Хэппи, которая помогла найти запрещенный груз.

Как сообщили правоохранители, с начала года мобильные группы уже пресекли восемь попыток вывоза наркотических средств из Шуской долины в другие регионы страны.

По факту перевозки крупной партии марихуаны проводится досудебное расследование.

Ранее бдительные жители задержали наркосбытчика в Алматы.

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