Крупную партию марихуаны перехватили по пути из Шуской долины
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полицейские Жамбылской области предотвратили очередную попытку вывоза крупной партии наркотиков из Шуской долины.
По данным Департамента полиции региона, на трассе "Шу – Кайнар" сотрудники управления по противодействию наркопреступности остановили автомобиль ВАЗ-21213, в котором перевозили 8,5 килограмма марихуаны.
Во время осмотра машины правоохранители обнаружили мешок с наркотическим веществом. В операции участвовали бойцы спецподразделения "Бүркіт" и служебно-розыскная собака по кличке Хэппи, которая помогла найти запрещенный груз.
Как сообщили правоохранители, с начала года мобильные группы уже пресекли восемь попыток вывоза наркотических средств из Шуской долины в другие регионы страны.
По факту перевозки крупной партии марихуаны проводится досудебное расследование.
Ранее бдительные жители задержали наркосбытчика в Алматы.
Читайте также:
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 7 июля
- Обратная сторона горячего водоснабжения: жители Семея жалуются на выбросы котельных
- В Алматы мужчина погиб после семейного конфликта
- В Казахстане могут временно запретить ввоз яблок
- Более 2400 подростков доставили в полицию за три дня в Казахстане