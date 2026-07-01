Сколько детских лагерей прошли проверку в Казахстане
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В Казахстане 172 сезонных детских оздоровительных центра получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения и допущены к работе в летний период.
Перед началом сезона специалисты санитарно-эпидемиологической службы проверили качество питьевой воды, состояние пищеблоков, жилых корпусов, территорий, а также пляжей и бассейнов. Отмечается, что без санитарного заключения работа детских лагерей не разрешается.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в течение всей смены будет организован постоянный мониторинг деятельности детских оздоровительных организаций.
В ведомстве подчеркнули, что обеспечение безопасного и качественного отдыха детей остается одним из ключевых приоритетов летней оздоровительной кампании.
Родителям рекомендуют заранее проверять, включен ли выбранный лагерь в официальный список учреждений с санитарно-эпидемиологическим заключением. Перечень регулярно обновляется на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
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