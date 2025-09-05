Борьба с наркопреступностью в Казахстане ежегодно обходится бюджету примерно в 1,2 миллиарда тенге. Эти средства направляются из местных бюджетов на профилактику в 20 регионах страны. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандыκ Альжанов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, финансирование распределяется в зависимости от возможностей регионов: в дотационных областях суммы ниже, около 9-10 миллионов тенге, в других – больше. Дополнительно средства выделяются в рамках комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

"Я вам однозначно скажу, что те средства, которые направлены на точечную антинаркотическую профилактику, оправданы. Есть даже исследования: каждый тенге, доллар или любая валюта, вложенная в профилактику, в последующем экономит тысячи. Потому что потом это все затрачивается на его содержание в местах лишения свободы, на его лечение, на реабилитацию", – отметил Альжанов.

На выделенные средства изготавливаются антинаркотические видеоролики, социальная реклама, а также печатная продукция – буклеты, футболки, бейсболки с профилактическими лозунгами.

Зампред Комитета подчеркнул, что работа в этом направлении будет расширяться совместно с местными исполнительными органами и экономическим блоком правительства.

Ранее в МВД рассказали, будут ли раскрывать личности подписчиков "наркоканалов" в Telegram и почему не блокируют такие каналы.