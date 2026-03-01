Сколько получит Ербол Хамитов за медали на Паралимпиаде в Италии
Паралимпиец получит крупное денежное вознаграждение.
Сегодня 2026, 00:03
121Фото: Паралимпийский комитет
Казахстанский паралимпиец Ербол Хамитов прославил страну на Паралимпиаде в Милан–Кортина. Он завоевал золотую медаль в пара биатлоне и бронзу в пара лыжных гонках. Эти победы не только принесли славу, но и ощутимое материальное вознаграждение, сообщает BAQ.kz.
За золото Хамитов получит 250 000 долларов, а за бронзу — ещё 75 000 долларов. В сумме это 325 000 долларов, или около 159,1 млн тенге.
Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Ербола Хамитова с выдающимся результатом, отметив его труд и упорство.
