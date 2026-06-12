Сколько свалок выявили в стране за пять месяцев
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Министерство внутренних дел продолжает реализацию республиканской экологической программы "Таза Қазақстан".
Ведомство проводит масштабную работу, направленную на предотвращение несанкционированного складирования твердых бытовых и строительных отходов, а также пресечение случаев слива жидких отходов вне специализированных полигонов.
По данным МВД, за пять месяцев текущего года выявлено 248 стихийных свалок и более 177 тысяч административных правонарушений, связанных с загрязнением мест общего пользования и нарушением правил благоустройства.
В уполномоченные государственные органы, включая департаменты экологии и местные исполнительные органы, направлено 58 материалов для принятия мер реагирования. Кроме того, местным исполнительным органам внесено 172 представления об устранении выявленных нарушений.
По итогам рассмотрения ликвидировано 153 стихийные свалки.
В ведомстве призывают граждан соблюдать требования экологического законодательства, поддерживать чистоту в населенных пунктах и бережно относиться к окружающей среде.
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