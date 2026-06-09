Сколько звонков считаются сталкингом: депутаты обсудили новый вызов для закона

В Казахстане продолжают искать эффективные механизмы борьбы со сталкингом и принуждением к вступлению в брак. Эти вопросы стали центральной темой круглого стола в Мажилисе Парламента РК, где депутаты, представители госорганов и правозащитники обсудили не только новые законодательные нормы, но и сложности их применения на практике, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Одним из ключевых вопросов дискуссии стало определение границы между обычным проявлением внимания и преследованием.

По словам депутата Мажилиса Натальи Дементьевой, именно этот аспект в будущем станет одним из главных вызовов для правоохранительных органов и судов.

"Где заканчивается настойчивость и начинается преследование? После какого количества звонков, после какого количества сообщений, после какого количества попыток контакта, после выраженного отказа? Ответ на эти вопросы невозможно полностью прописать в законе. Именно поэтому сегодня особую роль приобретает правоприменительная практика, судебное толкование и единые подходы к правоприменению", – отметила депутат.

Она пояснила, что сталкинг отличается от большинства уголовных правонарушений. Если многие преступления связаны с конкретным событием или действием, то в случае преследования опасность формируется постепенно.

По словам Дементьевой, один звонок, одно сообщение или один комментарий в социальных сетях сами по себе могут не выглядеть угрозой. Однако именно системность, навязчивость и повторяемость таких действий со временем создают у человека чувство тревоги и лишают его ощущения безопасности.

Отдельное внимание участники круглого стола уделили вопросу принуждения к вступлению в брак.

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев напомнил, что необходимость введения уголовной ответственности за такие действия обсуждалась в Казахстане на протяжении многих лет.

По его словам, на проблему неоднократно обращали внимание международные организации, включая Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет ООН по правам ребенка и Комитет против пыток. Еще в 2014 году Фонд ООН в области народонаселения подготовил специальный обзор ситуации в Казахстане.

"На тот момент отдельные нормы, предусматривающие ответственность за принуждение к вступлению в брак, уже содержались в уголовном законодательстве Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана", – отметил Ластаев.

В ходе обсуждения Ластаев также рассказал о научной работе, посвящённой защите прав женщин. По его словам, сейчас завершается подготовка монографии, в которой анализируются международные стандарты, национальное законодательство и практика защиты прав женщин в Казахстане.

Исследование охватывает широкий круг вопросов – от противодействия насилию и гендерному неравенству до защиты женщин, находящихся в уязвимом положении, включая доступ к правосудию и социальным гарантиям.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что борьба со сталкингом и принуждением к браку не должна ограничиваться только уголовным преследованием. Не менее важны единая судебная практика, профилактика, информирование граждан и эффективное взаимодействие государственных органов для своевременной защиты потенциальных жертв.

Ранее сообщалось, что житель области Жетысу месяцами преследовал девушку.

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