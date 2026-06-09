"Стань моей женой": житель области Жетысу месяцами преследовал девушку

В Алакольском районном суде области Жетысу рассмотрели дело в отношении местного жителя, который на протяжении нескольких месяцев преследовал девушку, а также устроил конфликт с применением ножа.

Как установил суд, мужчина вопреки желанию потерпевшей пытался добиться общения с ней. Он неоднократно говорил ей: "Я тебя люблю, стань моей женой", искал ее страницы в социальных сетях и регулярно отправлял сообщения. Из-за его действий девушка испытывала страх, тревогу и беспокойство.

Кроме того, в одном из магазинов района мужчина публично оскорбил девушку и унизил ее достоинство. Находившийся там свидетель сделал ему замечание и попросил не разговаривать с ней в таком тоне. После этого мужчина разозлился, сходил домой за ножом, вернулся в магазин и начал размахивать им в сторону свидетеля, создавая угрозу применения насилия и нарушая общественный порядок.

В ходе судебного разбирательства были изучены показания потерпевших и свидетелей, а также результаты экспертиз.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает параноидной шизофренией. Специалисты пришли к выводу, что во время совершения этих действий он не мог осознавать их характер и последствия, а также контролировать свое поведение.

В связи с этим суд освободил его от уголовной ответственности и назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Астане вынесли приговор за преследование бывшей девушки.

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