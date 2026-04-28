В 2025 году служба скорой медицинской помощи оказала помощь более чем по 8 млн вызовов, сообщили в Министерстве здравоохранения, передает BAQ.kz.

28 апреля отмечается День работников скорой медицинской помощи - профессиональный праздник специалистов, которые ежедневно спасают жизни.

По данным ведомства, только за 2025 год бригады скорой помощи обслужили более 8 млн вызовов. За первые три месяца 2026 года - уже около 1,8 млн.

Ключевая роль в системе здравоохранения

Служба скорой помощи остается одним из самых важных звеньев системы здравоохранения.

Именно медики первыми приезжают на вызовы и оказывают помощь в критических ситуациях, когда счет идет на минуты.

Как устроена служба

В Казахстане работают:

- 20 самостоятельных станций

- 93 городские подстанции

- 189 районных отделений

Координацию осуществляет Национальный координационный центр экстренной медицины.

Всего в стране функционируют 1 652 выездные бригады в одну смену, из которых 16% - врачебные и 84% - фельдшерские.

Показатели улучшаются

По итогам 2025 года снизилась догоспитальная смертность - на 0,2% по сравнению с предыдущим годом.

При этом показатель успешной реанимации вырос на 7,9%.

Что меняется

В последние годы особое внимание уделяется модернизации службы.

Обновляется автопарк, внедряются цифровые решения и повышается квалификация медицинских работников.

