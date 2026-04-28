Скорая помощь в Казахстане обслужила более 8 млн вызовов за год
В Казахстане подвели итоги работы службы скорой помощи ко Дню медицинских работников.
В 2025 году служба скорой медицинской помощи оказала помощь более чем по 8 млн вызовов, сообщили в Министерстве здравоохранения, передает BAQ.kz.
28 апреля отмечается День работников скорой медицинской помощи - профессиональный праздник специалистов, которые ежедневно спасают жизни.
По данным ведомства, только за 2025 год бригады скорой помощи обслужили более 8 млн вызовов. За первые три месяца 2026 года - уже около 1,8 млн.
Ключевая роль в системе здравоохранения
Служба скорой помощи остается одним из самых важных звеньев системы здравоохранения.
Именно медики первыми приезжают на вызовы и оказывают помощь в критических ситуациях, когда счет идет на минуты.
Как устроена служба
В Казахстане работают:
- 20 самостоятельных станций
- 93 городские подстанции
- 189 районных отделений
Координацию осуществляет Национальный координационный центр экстренной медицины.
Всего в стране функционируют 1 652 выездные бригады в одну смену, из которых 16% - врачебные и 84% - фельдшерские.
Показатели улучшаются
По итогам 2025 года снизилась догоспитальная смертность - на 0,2% по сравнению с предыдущим годом.
При этом показатель успешной реанимации вырос на 7,9%.
Что меняется
В последние годы особое внимание уделяется модернизации службы.
Обновляется автопарк, внедряются цифровые решения и повышается квалификация медицинских работников.
