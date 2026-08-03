Скотокрадов вычислили в Карагандинской области
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Скот у жителей Нуринского района воровали их же односельчане. Группу подозреваемых задержали сотрудники криминальной полиции.
По версии следствия, кражи начались в марте. За несколько месяцев подозреваемые совершили как минимум пять эпизодов.
Всего у сельчан пропали 14 коров и 24 барана. Для жителей села это не просто имущество, а основной доход и результат многомесячного труда, отмечают в полиции.
На след предполагаемых преступников вышли сотрудники криминальной полиции Нуринского района департамента полиции Карагандинской области.
По данным полиции, задержанные признали вину и раскаялись.
Часть похищенного уже вернули владельцам. Это семь коров и три барана.
Остальной скот, как установило следствие, реализовали в Акмолинской области и Астане. Его сейчас разыскивают.
Досудебное расследование продолжается. Оперативники проверяют задержанных на причастность к другим кражам в Нуринском районе и соседних регионах.
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