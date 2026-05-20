Служебные собаки с сильной генетикой направлены в разведение

В Алматы и Алматинской области продолжается работа по развитию племенного разведения служебных собак в силовых структурах.

Кинологический центр воинской части Национальной гвардии передал три молодых собаки породы бельгийской овчарки малинуа в возрасте 7 месяцев Кинологическому центру МВД Республики Казахстан. Они будут использоваться в племенной работе, то есть для дальнейшего разведения и улучшения рабочих качеств служебных животных.

Особенность этих собак – их происхождение. Их бабушка была привезена в 2019 году из Австрии в кинологический центр. Потомки этой линии уже показывали хорошие результаты на выставках в Алматы. Например, щенок по кличке Артист получил титул "Лучший щенок" и позже стал чемпионом Российской Федерации. Это подтверждает высокий уровень их происхождения и хорошие наследственные качества.

Отмечается, что использование собак с проверенной родословной поможет улучшить качество подготовки служебных собак. Они используются для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан.

Передача собак стала примером сотрудничества между ведомствами. Это поможет объединить усилия и развивать современную кинологическую службу в Казахстане.

