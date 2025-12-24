Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов считает, что большинство СПК остаются убыточными. Об это он заявил на пленарном заседании Мажилиса, представляя отчет эффективности оказания мер господдержки предпринимателям, передает BAQ.KZ.

"Несмотря на переданные значительные государственные активы и регулярную финансовую поддержку, большинство СПК остаются убыточными", - сказал Смаилов.

Он отметил, что изначально они создавались как региональные институты развития.

СПК должны были быть связующим звеном между государством и бизнесом и помогать запускать приоритетные региональные проекты. Но на практике они заняты несвойственными задачами - долевым участием, арендой и работой как агентами.

По мнению Смаилова, это привело к тому, что у СПК нет системной координации и стратегического управления со стороны центрального госоргана.

"На сегодня у СПК не определены четкие цели, единые ориентиры деятельности и понятная модель развития.

Косвенное участие в развитии предпринимательства СПК осуществляет, преимущественно, через льготное кредитование. Однако и здесь у аудиторов вопрос", - сказал Смаилов.

Также ВАП выявила нарушения на 278 млрд тенге в сфере поддержки предпринимателей. С 2019 по 2024 год для поддержки предпринимателей было выделено 4,5 трлн тенге.