В Алматы по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование. Водитель автомобиля марки Zeekr госпитализирован, ему планируется избрать меру пресечения в виде ареста, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции города Алматы, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП.

По словам начальника ДП Алматы Айдына Кабдулдинова, расследование ведtтся в рамках уголовного производства, а действия всех участников и возможных причастных лиц будут тщательно проверены.

«По факту дорожно-транспортных происшествий департаментом полиции возбуждено уголовное дело. Идётся досудебное расследование. Водитель автомобиля Zeekr в настоящее время находится в больнице. В отношении последнего будет избрана мера пресечения - арест. Департаментом полиции проводятся служебные расследования. Будет дана чёткая правовая оценка. Будем принимать самые жёсткие меры, если сотрудники виновны», - заявил Айдын Кабдулдинов.

В полиции также уточнили, что параллельно с основным расследованием проводится служебная проверка. Это может свидетельствовать о возможных нарушениях со стороны должностных лиц или сотрудников правоохранительных органов, которые могли повлиять на развитие ситуации.

Окончательная правовая оценка действиям всех участников будет дана по результатам следственных мероприятий.

Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes.

Ранее стало известно, что на этом же проспекте произошло ещё одно смертельное дорожно-транспортное происшествие — под колесами автомобиля погибла женщина. По данным полиции, авария случилась 25 марта около 22:50 в Бостандыкском районе. Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях.