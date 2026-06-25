Смертельное ДТП в Алматинской области: число погибших выросло до четырех

Число жертв жуткого ДТП на трассе "Алматы – Хоргос" в Алматинской области увеличилось до четырех.

По информации Управления здравоохранения региона, после происшествия за медицинской помощью обратились семь человек.

В ведомстве сообщили, что один пациент после осмотра был отпущен на амбулаторное лечение.

"Ребенок 2025 года рождения после стабилизации состояния переведен в областную детскую клиническую больницу для дальнейшего наблюдения и лечения. Еще трое пострадавших находятся в травматологическом отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Один пациент остается в реанимации, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое", – ответили в управздраве.

Несмотря на усилия медиков, один из пострадавших скончался от полученных травм. В результате общее число погибших в ДТП достигло четырех человек.

В управлении отметили, что всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Напомним, в Алматинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла 23 июня на 132-м километре автодороги "Алматы – Шелек – Хоргос".

По данным Департамента полиции Алматинской области, возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля Haval выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi 100.

В результате аварии водитель и двое пассажиров Audi скончались на месте от полученных травм.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Водитель Haval взят под стражу.

"Ход расследования находится на особом контроле руководства областного департамента полиции", – сообщили правоохранители.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Также стало известно, что за рулем автомобиля Haval был человек в погонах.