Смертельное ДТП в Алматинской области: число погибших выросло до четырех
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Число жертв жуткого ДТП на трассе "Алматы – Хоргос" в Алматинской области увеличилось до четырех.
По информации Управления здравоохранения региона, после происшествия за медицинской помощью обратились семь человек.
В ведомстве сообщили, что один пациент после осмотра был отпущен на амбулаторное лечение.
"Ребенок 2025 года рождения после стабилизации состояния переведен в областную детскую клиническую больницу для дальнейшего наблюдения и лечения.
Еще трое пострадавших находятся в травматологическом отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Один пациент остается в реанимации, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое", – ответили в управздраве.
Несмотря на усилия медиков, один из пострадавших скончался от полученных травм. В результате общее число погибших в ДТП достигло четырех человек.
В управлении отметили, что всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.
Напомним, в Алматинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла 23 июня на 132-м километре автодороги "Алматы – Шелек – Хоргос".
По данным Департамента полиции Алматинской области, возбуждено уголовное дело по факту ДТП.
По предварительным данным, водитель автомобиля Haval выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi 100.
В результате аварии водитель и двое пассажиров Audi скончались на месте от полученных травм.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Водитель Haval взят под стражу.
"Ход расследования находится на особом контроле руководства областного департамента полиции", – сообщили правоохранители.
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Также стало известно, что за рулем автомобиля Haval был человек в погонах.
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