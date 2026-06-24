В Алматинской области произошла жуткая дорожная авария, в которой погибла семья из трёх человек – отец, мать и дочь. Родственники погибших требуют справедливого расследования происшествия, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам родственницы погибших Гульжан Турдиевой, трагедия произошла 23 июня. В автомобиле находились несколько человек, которые двигались по трассе в направлении "Алматы – Хоргос". В этот момент автомобиль, выехавший на встречную полосу, столкнулся с их машиной.

"За несколько секунд наша жизнь разделилась на "до" и "после". Мы потеряли трех членов одной семьи. Двое детей и 10-месячный младенец выжили, но они остались без родителей. Они получили многочисленные травмы и находятся в больнице", – написала родственница погибших.

Гульжан Турдиева требует, чтобы виновные в ДТП не избежали ответственности. По ее словам, автомобилем управлял человек в погонах и в состоянии алкогольного опьянения.

"Я прошу только одного – чтобы следствие не было закрыто. К сожалению, кажется, общество уже привыкло к таким ситуациям. Но так быть не должно. Виновные должны быть наказаны", – сказала она.

По словам родственницы, один из причастных к аварии людей скрылся с места происшествия. А водитель спустя несколько часов прибыл в больницу и заявил, что находится в тяжёлом состоянии.

Автор публикации также сообщила, что погибшим сестре и её супругу было по 40 лет, а их дочери – всего 20 лет.

"После них остался 10-месячный ребёнок. Он будет расти без матери. А мои племянники одновременно потеряли обоих родителей. Я до сих пор не могу поверить в случившееся вчера", – написала она.

Что говорит полиция

Департамент полиции Алматинской области сообщил, что по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Согласно предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Haval выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi 100.

В результате водитель Audi и два пассажира скончались на месте от полученных травм. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Виновный водитель задержан.